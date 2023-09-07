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11:53, 7 сентября 2023Экономика

Снижение уровня бедности в России объяснили

ВНИИ труда: уровень бедности в России снизился из-за роста зарплат
СюжетНаселение России:

Фото: Natalie Sysko / Unsplash

Уровень бедности в России снизился благодаря рекордно низкой безработице и росту номинальных зарплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина.

Во втором квартале 2023 года номинальная зарплата выросла на 115,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, отметил Платыгин. Среднедушевые доходы населения за этот период составили 47,8 тысячи рублей, увеличившись на 8,2 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Реальные денежные доходы во втором квартале 2023 года выросли на 5,3 процента. По словам гендиректора ВНИИ труда, трудовые доходы традиционно вносят наибольший вклад в благосостояние семей, а их доля обычно наиболее значительная в структуре доходов россиян.

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Одновременно с ростом зарплат в России наблюдается рекордно низкая безработица и рост вовлеченности населения в занятость. Таким образом растет численность работающего населения, увеличиваются трудовые доходы. На снижение уровня бедности влияние оказывает социальная поддержка, а более экономически уязвимыми являются семьи, в которых есть неработающие граждане.

Ранее Росстат сообщил, что во втором квартале 2023 года количество бедных в России снизилось на 1,9 миллиона человек. Россиян, живущих за чертой бедности, за этот период оказалось 15,7 миллиона человек, или 10,8 процента жителей страны.

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    Мария Черкасова
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