Названо самое перспективное направление для наступления армии России

Военный аналитик Демуренко: Днепр — ключевое направление для наступления ВС РФ

Наступление от юго-западных границ Донецкой народной республики (ДНР) в сторону Днепра сулит большие оперативные перспективы для российских подразделений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, полковник Генерального штаба Вооруженных сил в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, это направление — не единственное, где российские войска продавливают оборону Вооруженных сил Украины, но при этом — потенциально ключевое.

«Перспективы этого направления для России максимально благоприятны по сравнению с другими. При удачном стечении обстоятельств украинская группировка может быть разрезана надвое — в Запорожской области и на севере ДНР. Но утверждать, что все произойдет именно так, было бы преждевременно», — сказал Демуренко.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин предрек для украинской армии крайне тяжелое лето и осень. Он пояснил, что Армия России взяла крайне высокий темп продвижения в Донбассе и продолжает его удерживать.