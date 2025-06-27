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16:40, 27 июня 2025Бывший СССР

В ВСУ признали продвижение ВС России и предрекли тяжелые лето и осень

Военный ВСУ Жорин: Лето и осень будут очень тяжелыми для ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Reuters

Лето и осень будут тяжелыми для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе из-за высокой скорости продвижения Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

«На фронте у нас складывается очень плохая ситуация. В [ДНР] враг взял высокий темп продвижения и продолжает его держать», — заявил украинский военный.

Помимо этого, как отмечает Жорин, ВС России активно наступают в Харьковской, Запорожской и Сумской областях и, по его мнению, именно ситуация на фронте определит исход конфликта.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко в ДНР, которое считалось самым перспективным на Украине.

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