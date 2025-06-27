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10:56, 27 июня 2025Бывший СССР

ВС России взяли под контроль перспективное месторождение лития в ДНР

Le Figaro: ВС России взяли перспективное месторождение лития в Шевченко
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), которое считалось самым перспективным на Украине. Об этом сообщает издание Le Figaro.

«[Взяв] этот на первый взгляд безобидный поселок (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине», — пишет издание.

Отмечается, что месторождение в Шевченко считается перспективным, поскольку содержит высокоминерализованный сподумен, из которого литий добывается легче, чем из петалита.

Министерство обороны России сообщило о взятии Шевченко 26 июня. Как рассказали в оборонном ведомстве, под контроль поселок взяли бойцы группировки войск «Восток».

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