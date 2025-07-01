Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 1 июля 2025Мир

«Может поставить под угрозу их жизнь». В ООН раскритиковали публикацию Украиной видео с военнопленными

УВКПЧ ООН: Публикация Киевом видео с пленными противоречит международному праву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Широко распространенная на Украине практика публикации видео с военнопленными противоречит международному гуманитарному праву (МГП). Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях

УВКПЧ ООН

УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих были обнародованы украинскими властями и в СМИ. Как отмечается в отчете, МГП защищает военнопленных от «публичного любопытства», то есть обнародования изображений военнопленных, записей допросов и любых других личных данных.

Материалы по теме:
«Говорить можно только с США» В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
«Говорить можно только с США»В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
17 мая 2025
«Мы подошли к поворотной точке» Переговоры России и Украины зашли в тупик. Чью сторону займет Трамп и как это изменит ход СВО?
«Мы подошли к поворотной точке»Переговоры России и Украины зашли в тупик. Чью сторону займет Трамп и как это изменит ход СВО?
6 июня 2025

Семьям пленных российских бойцов СВО звонят с Украины

Семьям пленных российских бойцов специальной военной операции звонят с Украины и оказывают давление на них. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Мы получаем информацию в том числе и в беседе с нашими ребятами возвращающимися и с их семьями, какая мощная работа ведется с семьями наших пленных с той [украинской] стороны

Татьяна Москальковауполномоченный по правам человека в России

По ее словам, звонящие пытаются посеять чувства вины за участие их близких в СВО, а также благодарности за то, что пленным именно украинская сторона оказывает помощь.

«И то, и другое ложь (...) После такой пропаганды Киева нередко приходится просто перевернуть их [членов семей участников СВО] сознание, чтобы они понимали, что они жены и матери героев, мужественных парней», — заключила омбудсмен, добавив, что сейчас ведется работа над возвращением российских военнослужащих из плена.

Материалы по теме:
«Не брать Сумы не получится» Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
«Не брать Сумы не получится»Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
26 июня 2025
«Эта война не моя» Пленные бойцы ВСУ — о российском наступлении, бегстве из-под Курска и надежде на переговоры
«Эта война не моя»Пленные бойцы ВСУ — о российском наступлении, бегстве из-под Курска и надежде на переговоры
1 апреля 2025

Из плена вернулись свыше тысячи российских военнослужащих

Из плена Вооруженных сил Украины вернулись свыше тысячи российских военнослужащих. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

Благодаря cтамбульским переговорам, которые возглавлял с нашей стороны Владимир Мединский, уже более тысячи ребят возвращены. За прошлые годы, за год столько не возвращалось в рамках обмена. Поэтому это хороший результат, что за короткое время благодаря переговорам возвращены уже более тысячи человек

Шамсаил Саралиевдепутат Госдумы

По его словам, при новых обменах о числе переданных и полученных военных не сообщают обе стороны, так как это достигнутая договоренность. Когда завершится еще один этап обмена, власти озвучат новые цифры, уточнил депутат Госдумы.

26 июня Россия и Украина провели обмен пленными в формате 106 на 106. Информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

20 июня Минобороны России отчиталось об очередном обмене пленными с Украиной. 19 июня состоялся аналогичный обмен. Конкретных данных по числу военных не приводилось.

Обмен пленными состоялся после достижения договоренностей по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня. В ходе диалога стороны договорились обменяться военнопленными моложе 25 лет и всеми тяжелоранеными. Москва и Киев также условились произвести обмен телами погибших бойцов по формуле «6000 на 6000». Россия после передачи Украине свыше 6 тысяч тел взамен получила только 57, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может поставить под угрозу их жизнь». В ООН раскритиковали публикацию Украиной видео с военнопленными

    Названо самое перспективное направление для наступления армии России

    54-летняя телеведущая станцевала в купальнике перед камерой

    Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма

    Экс-советник Кучмы обратился к Зеленскому с вопросом о переговорах

    Один монах расправился с другим из-за громкой музыки в храме

    Тревел-блогерша побывала в Мексике и сравнила цены на продукты с российскими

    В ФАС пообещали не допустить необоснованный рост цен на услуги ЖКХ

    В Госдуме допустили снижение ключевой ставки к концу года

    Стало известно о готовности ЕС согласиться на пошлины США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости