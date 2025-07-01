«Может поставить под угрозу их жизнь». В ООН раскритиковали публикацию Украиной видео с военнопленными

УВКПЧ ООН: Публикация Киевом видео с пленными противоречит международному праву

Широко распространенная на Украине практика публикации видео с военнопленными противоречит международному гуманитарному праву (МГП). Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях УВКПЧ ООН

УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих были обнародованы украинскими властями и в СМИ. Как отмечается в отчете, МГП защищает военнопленных от «публичного любопытства», то есть обнародования изображений военнопленных, записей допросов и любых других личных данных.

Семьям пленных российских бойцов СВО звонят с Украины

Семьям пленных российских бойцов специальной военной операции звонят с Украины и оказывают давление на них. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Мы получаем информацию в том числе и в беседе с нашими ребятами возвращающимися и с их семьями, какая мощная работа ведется с семьями наших пленных с той [украинской] стороны Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

По ее словам, звонящие пытаются посеять чувства вины за участие их близких в СВО, а также благодарности за то, что пленным именно украинская сторона оказывает помощь.

«И то, и другое ложь (...) После такой пропаганды Киева нередко приходится просто перевернуть их [членов семей участников СВО] сознание, чтобы они понимали, что они жены и матери героев, мужественных парней», — заключила омбудсмен, добавив, что сейчас ведется работа над возвращением российских военнослужащих из плена.

Из плена вернулись свыше тысячи российских военнослужащих

Из плена Вооруженных сил Украины вернулись свыше тысячи российских военнослужащих. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

Благодаря cтамбульским переговорам, которые возглавлял с нашей стороны Владимир Мединский, уже более тысячи ребят возвращены. За прошлые годы, за год столько не возвращалось в рамках обмена. Поэтому это хороший результат, что за короткое время благодаря переговорам возвращены уже более тысячи человек Шамсаил Саралиев депутат Госдумы

По его словам, при новых обменах о числе переданных и полученных военных не сообщают обе стороны, так как это достигнутая договоренность. Когда завершится еще один этап обмена, власти озвучат новые цифры, уточнил депутат Госдумы.

26 июня Россия и Украина провели обмен пленными в формате 106 на 106. Информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

20 июня Минобороны России отчиталось об очередном обмене пленными с Украиной. 19 июня состоялся аналогичный обмен. Конкретных данных по числу военных не приводилось.

Обмен пленными состоялся после достижения договоренностей по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня. В ходе диалога стороны договорились обменяться военнопленными моложе 25 лет и всеми тяжелоранеными. Москва и Киев также условились произвести обмен телами погибших бойцов по формуле «6000 на 6000». Россия после передачи Украине свыше 6 тысяч тел взамен получила только 57, заявлял президент РФ Владимир Путин.

