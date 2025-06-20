В Госдуме заявили о возвращении из плена свыше тысячи российских военных

Из плена Вооруженных сил Украины вернулись свыше тысячи российских военнослужащих. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев, пишет «Газета.Ru».
«Благодаря cтамбульским переговорам, которые возглавлял с нашей стороны Владимир Мединский, уже более тысячи ребят возвращены. За прошлые годы, за год столько не возвращалось в рамках обмена. Поэтому это хороший результат, что за короткое время благодаря переговорам возвращены уже более тысячи человек», — сказал парламентарий.
По его словам, при новых обменах о числе переданных и полученных военных не сообщают обе стороны, так как это достигнутая договоренность. Когда завершится еще один этап обмена, власти озвучат новые цифры, уточнил депутат Госдумы.
В пятницу, 20 июня, Минобороны России отчиталось об очередном обмене пленными с Украиной. 19 июня состоялся аналогичный обмен. Конкретных данных по числу военных не приводилось.
Обмен пленными состоялся после достижения договоренностей по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня. В ходе диалога стороны договорились обменяться военнопленными моложе 25 лет и всеми тяжелоранеными. Москва и Киев также условились произвести обмен телами погибших бойцов по формуле «6000 на 6000». Россия после передачи Украине свыше 6 тысяч тел взамен получила только 57, заявлял президент РФ Владимир Путин.