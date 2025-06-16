Минобороны России назвало число готовых к передаче Украине тел бойцов ВСУ

Минобороны: Россия готова передать Украине еще 2239 тел бойцов ВСУ

Российская сторона готова передать украинской еще свыше двух тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — говорится в заявлении Минобороны.

Россия, согласно заявлению ведомства, завершила передачу тел украинских бойцов Киеву в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 2 июня во время переговоров в Стамбуле. Всего Москва уже передала 6060 тел украинских солдат.

О завершении передачи Украине тел бойцов ВСУ также заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Он отметил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжается, также налажены срочные санитарные передачи с линии фронта.

Москва и Киев 2 июня в Стамбуле договорились произвести обмен телами погибших бойцов по формуле «6000 на 6000». Тогда же Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых.