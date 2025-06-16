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13:41, 16 июня 2025Россия

Минобороны заявило о выполнении Россией договоренности о передаче тел украинских бойцов

Минобороны: РФ выполнила договоренности по передаче 6060 тел украинских бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Владимира Мединского / РИА Новости

Россия выполнила договоренности по передаче 6060 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 16 июня Россия передала Украине 1248 тел военнослужащих. Киев в ответ вернул тела 51 российского бойца.

«Таким образом, Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — пояснили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что Москва готова передать еще 2239 тел бойцов ВСУ.

Москва и Киев 2 июня в Стамбуле договорились произвести обмен телами погибших бойцов. Тела 1212 украинских военных привезли в район обмена, однако изначально власти республики отложили прием на несколько дней. 9 июня бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что у Киева нет шести тысяч тел для обмена с Россией.

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