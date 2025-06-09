Экс-депутат Рады Олейник: У Украины нет шести тысяч тел бойцов России для обмена

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что у Киева нет шести тысяч тел российских военнослужащих для обмена с Москвой. Так он прокомментировал в беседе с «Ридусом» задержку указанного процесса.

Экс-парламентарий отметил, что Россия с уважением относится к телам погибших военных Вооруженных сил Украины. «Их забирают с поля боя, проводят идентификацию и помещают в морг», — уточнил он.

Политик обратил внимание, что на Украине дала обстоят иначе. «Никто тела павших российских солдат, как правило, не забирает, что лишний раз показывает сатанинскую сущность режима Владимира Зеленского. Он не выпускает живых из страны и не принимает погибших», — подчеркнул спикер.

Он назвал Зеленского душегубом, который не дает родственникам погибших достойно похоронить их.

Москва и Киев 2 июня в Стамбуле договорились произвести обмен телами погибших бойцов по формуле «6000 на 6000». Тела 1212 украинских военных привезли в район обмена, но власти республики отложили прием тел на неопределенный срок.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов прокомментировал возможную публикацию имен военных ВСУ, чьи тела Киев отказался забирать в рамках обмена. Он не исключил, что украинцы поднимут бунт против Зеленского.