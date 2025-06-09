«Быстрее поднимут на вилы». В России рассказали о способе спровоцировать бунт против Зеленского

Депутат Иванов не исключил бунта украинок после публикации имен бойцов ВСУ

Депутат Государственной Думы Максим Иванов прокомментировал возможную публикацию фамилий, имен и отчеств военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела президент республики Владимир Зеленский отказался забирать в рамках обмена по формуле «6000 на 6000» на прошлой неделе.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что Россия доставила в район обмена 1212 тел военных ВСУ в рамках достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей, но Киев отказывается их принимать и посылает сигналы о возможном переносе передачи останков на следующую неделю.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Иванов не исключил начала бунта украинок против Зеленского

Парламентарий 9 июня заявил, что украинские власти отмахнулись от тысяч погибших бойцов, тела которых Россия готова была вернуть, потому что не хотели «заморачиваться» с выплатой компенсаций тысячам жен и матерей. «Отношение к солдату на той стороне как к расходному материалу. Погубили тысячи — и забыли. Людоеды», — подчеркнул депутат Госдумы.

Он назвал абсолютно правильным поступком и стратегически правильным шагом возможную публикацию ФИО погибших военных ВСУ, от которых отказалась их родина. По словам спикера, люди должны проявлять минимальное уважение к погибшему на поле боя солдату и минимальное сочувствие к родным погибших, которые не знали о судьбе близких.

Есть минимальный шанс, что узнавшие о судьбе своих родных и оскорбленные решением киевского режима украинские женщины начнут бунт Максим Иванов депутат Госдумы

Он назвал женский бунт страшной силой. По мнению политика, тогда Зеленского «быстрее поднимут на вилы», что приблизит победу России.

И тогда наркомана зе (имеется в виду Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») быстрее поднимут на вилы. Что, в свою очередь, приблизит нашу победу Максим Иванов депутат Госдумы

Иванов добавил, что даже в условиях ожесточенных и беспощадных боевых действий нельзя терять собственный ум и человечность. «Публикация ФИО погибших врагов будет еще одним признаком того, что ум и человечность до сих пор с нами», — резюмировал автор поста в Telegram.

В Верховной Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела военных

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, покинувший страну, призвал украинцев потребовать от главы республики уйти в отставку из-за отказа забирать тела военнослужащих.

Украинский парламентарий выразил уверенность, что все родственники погибших должны выйти под офис Зеленского и потребовать покинуть пост. Он напомнил, что Москва готова отдать всех пленных.

Спикер считает, что Зеленский единолично несет ответственность за указанное решение. Также он обратил внимание, что Россия регулярно собирает тела солдат ВСУ на поле боя.

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В Госдуме назвали «плясками на костях» отказ Киева забирать тела военных

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет рекомендовал Зеленскому прекратить «пляски на костях» и забрать тела украинских бойцов.

«Обращаюсь к Зеленскому. Хватит устраивать шоу и пляски на костях военнослужащих ВСУ», — подчеркнул депутат. Он связал отказ Киева забирать тела военных с вопросом выплат семьям погибших.