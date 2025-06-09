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08:15, 9 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады призвал к бунту после отказа Зеленского забирать тела

Дмитрук: Необходимо требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Украинцам необходимо потребовать от президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку из-за его отказа забирать тела военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким призывом выступил покинувший страну депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале

«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных», — высказался политик.

Дмитрук указал на единоличную ответственность Зеленского за отказ принимать тела солдат ВСУ в рамках обмена в формате «6000 на 6000». Он подчеркнул, что Россия регулярно собирает тела украинских солдат на поле боя.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский объяснил мотивы отказа Киева забирать тела военных ВСУ. По его словам, главной целью Зеленского является собственное выживание.

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