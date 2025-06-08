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22:53, 8 июня 2025Бывший СССР

На Украине разозлились из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ

Экс-депутат Дубинский: Украинцы не нужны Зеленскому ни живыми, ни мертвыми
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Отказ Украины забрать у России тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о том, что президенту Владимиру Зеленскому не нужны ни живые, ни мертвые украинцы. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, передает РИА Новости.

«Зеленскому вы давно не нужны — ни живые, ни мертвые», — подчеркнул парламентарий. Отмечается, что для него главной целью является собственное выживание.

Ранее бывший офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что Киев, отказавшись забирать тела убитых солдат ВСУ, неуважительно отнесся к своим павшим бойцам. В свою очередь, корреспондент телеканала Telesur Олег Ясинский уточнил, что украинское правительство превратило конфликт с Россией в «гигантский многогранник лжи практически во всем».

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