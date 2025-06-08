Иностранные журналисты заявили о неуважении Киева к убитым бойцам ВСУ

Экс-офицер Крапивник: Киев грубо отказался от тел убитых солдат ВСУ

Киев, отказавшись забирать тела убитых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), неуважительно отнесся к своим павшим бойцам. Об этом заявил бывший офицер ВС США Станислав Крапивник, его слова и реакцию иностранных журналистов приводит РИА Новости.

«Нечеловеческий режим в Киеве просто грубо отказался от этих машин, от этих тел», — подчеркнул Крапивник.

В свою очередь, корреспондент телеканала Telesur Олег Ясинский заявил, что украинское правительство превратило конфликт с Россией в «гигантский многогранник лжи практически во всем». По его мнению, Киев отказался забирать тела солдат ВСУ из-за нежелания выплачивать компенсации родственникам.

Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не подтвердила проведение предложенного Россией обмена тяжелоранеными пленными и лицами моложе 25 лет, перенеся проведение мероприятия на неопределенный срок.