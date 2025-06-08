В Минобороны России прокомментировали обмен пленными с Украиной

Генерал-лейтенант Зорин: Украина не подтвердила проведение обмена пленными

Украина не подтвердила проведения предложенного Россией обмена тяжелоранеными пленными и лицами, моложе 25 лет, перенеся проведение мероприятия на неопределенный срок. Ситуацию прокомментировал представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, его слова приводит ТАСС.

«Обмену подлежат две категории — это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет (...) К сожалению, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок», — прокомментировал Зорин.

Ранее Зорин сообщил, что в соответствии с договоренностями с Киевом в Стамбуле российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о 1212 телах.