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21:32, 8 июня 2025Россия

В Минобороны России прокомментировали обмен пленными с Украиной

Генерал-лейтенант Зорин: Украина не подтвердила проведение обмена пленными
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Украина не подтвердила проведения предложенного Россией обмена тяжелоранеными пленными и лицами, моложе 25 лет, перенеся проведение мероприятия на неопределенный срок. Ситуацию прокомментировал представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, его слова приводит ТАСС.

«Обмену подлежат две категории — это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет (...) К сожалению, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок», — прокомментировал Зорин.

Ранее Зорин сообщил, что в соответствии с договоренностями с Киевом в Стамбуле российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о 1212 телах.

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