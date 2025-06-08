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11:56, 8 июня 2025Россия

Минобороны сообщило о доставке в район обмена первой партии тел украинских солдат

Генерал-лейтенант Зорин: В район обмена доставили первую партию тел солдат ВСУ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В соответствии с договоренностями с Киевом в Стамбуле российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Минобороны генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС.

«Это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых не опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены», — сообщил представитель переговорной группы РФ.

Ранее сообщалось о том, что иностранные журналисты приехали к месту, где находятся фуры с телами павших украинских бойцов. В данный момент в Брянской области в районе обмена находятся съемочные группы французских, арабских и итальянских корреспондентов.

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