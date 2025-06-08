Иностранные журналисты прибыли к фурам с телами военных ВСУ под Брянском

Французские журналисты прибыли к фурам с телами военных ВСУ под Брянском

Иностранные журналисты прибыли к фурам-рефрижераторам с телами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в указанном месте ведут работы французские, арабские и итальянские корреспонденты и съемочные группы. Также в российский регион приехали сотрудники различных изданий из Голландии, Германии и стран Латинской Америки.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ. При этом появились сигналы о том, что передачу тел павших солдат перенесут на следующую неделю.