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11:48, 8 июня 2025Россия

Иностранные журналисты прибыли к фурам с телами военных ВСУ под Брянском

Французские журналисты прибыли к фурам с телами военных ВСУ под Брянском
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Иностранные журналисты прибыли к фурам-рефрижераторам с телами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в указанном месте ведут работы французские, арабские и итальянские корреспонденты и съемочные группы. Также в российский регион приехали сотрудники различных изданий из Голландии, Германии и стран Латинской Америки.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ. При этом появились сигналы о том, что передачу тел павших солдат перенесут на следующую неделю.

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