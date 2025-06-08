В Минобороны заявили о возможном переносе передачи Украине тел павших бойцов ВСУ

Генерал-лейтенант Зорин: Передачу тел могут перенести на следующую неделю

Появились сигналы о том, что передачу тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) перенесут на следующую неделю. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС.

Военный подчеркнул, что в данный момент Москва ждет подтверждения по официальном каналу связи с Киевом.

Он сделал акцент на том, что российская сторона, как было оговорено ранее, готова вернуть Украине более шести тысяч тел военнослужащих несколькими партиями. Зорин добавил, что данная акция не является политизированной — она сугубо гуманитарная, причем проводится уже не в первый раз.

Ранее стало известно, что поезда с останками украинских бойцов начинают движение в воскресенье, 8 июня. Первая партия состоит из 1212 тел военных.