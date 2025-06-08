В Минобороны высказались о передаче Украине тел бойцов ВСУ

Генерал-лейтенант Зорин: Поезда с телами бойцов ВСУ начинают движение 8 июня

Россия готова выполнить все договоренности с Киевом о передаче тел, поезда с останками бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают движение сегодня, 8 июня. Так о процессе выдачи тел высказался генерал-лейтенант Александр Зорин, слова представителя Минобороны приводит ТАСС.

По словам Зорина, первая партия из 1212 тел бойцов ВСУ уже доставлена в район предполагаемого обмена. При этом высший офицер подчеркнул, что Минобороны получало сигналы о возможном переносе обмена телами на следующую неделю.