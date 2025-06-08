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10:06, 8 июня 2025Бывший СССР

На Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела бойцов ВСУ

Аналитик Меркурис: Зеленский не забирает тела бойцов, чтобы не признавать потери
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский не забирает тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не признавать масштаб потерь войск. Так отказ Зеленского объяснил на своем YouTube-канале британский политический аналитик Александр Меркурис.

По словам аналитика, престиж Зеленского зависел от успеха вторжения ВСУ в Курскую область, но с провалом операции он не хочет терять политических очков.

«Он не хочет признавать масштабы потерь», — заявил Меркурис.

Ранее он заявил, что Украина не получила желаемого результата от атак на российские аэродромы. Он подчеркнул, что поступок Киева был «совершенно необдуманным».

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