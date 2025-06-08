Аналитик Меркурис: Зеленский не забирает тела бойцов, чтобы не признавать потери

Украинский лидер Владимир Зеленский не забирает тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не признавать масштаб потерь войск. Так отказ Зеленского объяснил на своем YouTube-канале британский политический аналитик Александр Меркурис.

По словам аналитика, престиж Зеленского зависел от успеха вторжения ВСУ в Курскую область, но с провалом операции он не хочет терять политических очков.

«Он не хочет признавать масштабы потерь», — заявил Меркурис.

Ранее он заявил, что Украина не получила желаемого результата от атак на российские аэродромы. Он подчеркнул, что поступок Киева был «совершенно необдуманным».