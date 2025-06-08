Украинский лидер Владимир Зеленский не забирает тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не признавать масштаб потерь войск. Так отказ Зеленского объяснил на своем YouTube-канале британский политический аналитик Александр Меркурис.
По словам аналитика, престиж Зеленского зависел от успеха вторжения ВСУ в Курскую область, но с провалом операции он не хочет терять политических очков.
«Он не хочет признавать масштабы потерь», — заявил Меркурис.
Ранее он заявил, что Украина не получила желаемого результата от атак на российские аэродромы. Он подчеркнул, что поступок Киева был «совершенно необдуманным».