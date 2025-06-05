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07:49, 5 июня 2025Мир

В Британии оценили результаты атак Украины на российские аэродромы

Аналитик Меркурис назвал необдуманными атаки Украины на российские аэродромы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина не получила желаемого результата от атак на российские аэродромы. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что поступок Киева был «совершенно необдуманным». Эксперт полагает, что украинские власти устроили атаку с целью оказать давление на Москву в преддверии переговоров.

«За последние 96 часов украинцы сделали все возможное, чтобы спровоцировать Россию, но результаты оказались куда более скромными», — отметил он.

По мнению Меркуриса, удары Украины не повлияют на ситуацию на поле боя в ее пользу, а, напротив, могут обернуться для нее большими проблемами.

Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказалась отвечать на вопрос, предупреждал ли Киев заранее об атаках на российские аэродромы.

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