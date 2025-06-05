Украина не получила желаемого результата от атак на российские аэродромы. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Он подчеркнул, что поступок Киева был «совершенно необдуманным». Эксперт полагает, что украинские власти устроили атаку с целью оказать давление на Москву в преддверии переговоров.
«За последние 96 часов украинцы сделали все возможное, чтобы спровоцировать Россию, но результаты оказались куда более скромными», — отметил он.
По мнению Меркуриса, удары Украины не повлияют на ситуацию на поле боя в ее пользу, а, напротив, могут обернуться для нее большими проблемами.
Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказалась отвечать на вопрос, предупреждал ли Киев заранее об атаках на российские аэродромы.