В Британии оценили результаты атак Украины на российские аэродромы

Аналитик Меркурис назвал необдуманными атаки Украины на российские аэродромы

Украина не получила желаемого результата от атак на российские аэродромы. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что поступок Киева был «совершенно необдуманным». Эксперт полагает, что украинские власти устроили атаку с целью оказать давление на Москву в преддверии переговоров.

«За последние 96 часов украинцы сделали все возможное, чтобы спровоцировать Россию, но результаты оказались куда более скромными», — отметил он.

По мнению Меркуриса, удары Украины не повлияют на ситуацию на поле боя в ее пользу, а, напротив, могут обернуться для нее большими проблемами.

Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказалась отвечать на вопрос, предупреждал ли Киев заранее об атаках на российские аэродромы.