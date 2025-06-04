Британия отказалась ответить на вопрос об осведомленности об атаках Киева на Россию

Канцелярия Стармера отказалась комментировать атаки Киева

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказалась отвечать на вопрос, предупреждал ли Киев заранее об атаках на российские аэродромы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никогда не стали бы комментировать военные операции», — заявили на Даунинг-стрит.

Как отмечает агентство, Британия также отказалась ответить на вопрос о требовании России к Лондону и Вашингтону предоставить четкую реакцию в связи с этими атаками. «Ответ тот же», — заключил представитель главы британского правительства.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва требует от США и Великобритании оставить цикл эскалации и вернуться к здравому смыслу. Он подчеркнул, что российская сторона ожидает адекватной реакции от всех стран Запада на удары Украины, совершенные 1 июня, в том числе и от Лондона.