Россия выдвинула требование к США и Британии из-за ударов ВСУ

Рябков: Россия требует от США и Британии оставить цикл эскалации

Россия требует от США и Великобритании оставить цикл эскалации и вернуться к здравому смыслу. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя удары Вооруженными силами Украины (ВСУ) 1 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то более близкому к здравому смыслу и общему пониманию стратегической стабильности», — указал дипломат.

Рябков добавил, что российская сторона рассчитывает на сохранение принципов стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Москва ожидает адекватной реакции от всех стран Запада на удары, в том числе и со стороны Лондона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о переходе Соединенного Королевства в «режим готовности к войне» из-за якобы угроз со стороны России. В частности, дипломат указала, что Британия сама занимается эскалацией напряженности в Европе и по всему миру.