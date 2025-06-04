Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 4 июня 2025Мир

Россия выдвинула требование к США и Британии из-за ударов ВСУ

Рябков: Россия требует от США и Британии оставить цикл эскалации
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россия требует от США и Великобритании оставить цикл эскалации и вернуться к здравому смыслу. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя удары Вооруженными силами Украины (ВСУ) 1 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то более близкому к здравому смыслу и общему пониманию стратегической стабильности», — указал дипломат.

Рябков добавил, что российская сторона рассчитывает на сохранение принципов стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Москва ожидает адекватной реакции от всех стран Запада на удары, в том числе и со стороны Лондона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о переходе Соединенного Королевства в «режим готовности к войне» из-за якобы угроз со стороны России. В частности, дипломат указала, что Британия сама занимается эскалацией напряженности в Европе и по всему миру.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    Российский омбудсмен ответила на обвинения Украины в похищении детей

    Стало известно о подготовке к похоронам Кейт Миддлтон

    Microsoft собралась метить хакеров

    Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление клубники и черешни

    Уничтоживший школу боец нацбатальона попал в перечень террористов в России

    Маркелов объяснил феномен «Радиостанции Судного дня»

    Овечкина назвали не очень хорошим примером из-за пива

    Нанесенный Трампом вред экономике сравнили с последствиями пандемии

    В России назвали срок изучения украинского меморандума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости