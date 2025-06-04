Захарова: Британия сама занимается эскалацией напряженности в Европе и мире

Британия сама занимается эскалацией напряженности в Европе и по всему миру. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о переходе Соединенного Королевства в «режим готовности к войне» из-за якобы угроз со стороны России, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это, конечно, не странное заявление, исходя из той логики, которую исповедуют на Даунинг-стрит последовательно последние годы, и не только, кстати говоря, последние годы. Вопрос только в том, что им было уточнить, что режим готовности войны они начинают исповедовать не потому, что кто-то на них хочет напасть, а потому что они сами активно занимаются эскалацией напряженности на европейском континенте», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Британия также сделала все, чтобы вновь запустить эскалацию конфликта на Украине. Дипломат также отметила, что наряду с Россией в «этот британский триллер» монтирован Китай. «[Китай] характеризуется не как угроза, а как сложный и постоянный вызов. Вызов чему? Амбициям британским?» — уточнила она.

Ранее Захарова заявила, что НАТО не скрывает, что учения близ границы с Россией являются репетицией конфликта с равным по силе противником. Она отметила, что учения альянса увеличивают риск военных инцидентов.

