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14:22, 22 июня 2026Путешествия

Раскрыта причина незапланированной посадки летевшего из Армении в Москву самолета

Shot: У борта «Победы», выполняющего рейс Гюмри — Москва, сработал датчик разгерметизации
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Незапланированная посадка пассажирского самолета, летевшего из Армении в Россию, произошла из-за датчика разгерметизации салона. Причина была раскрыта Telegram-каналом Shot.

Инцидент произошел 22 июня с бортом «Победы», выполняющим рейс Гюмри — Москва. Датчик сработал в кабине пилотов через 50 минут после вылета. В это время борт находился над Дагестаном.

Экипаж Boeing 737-800 подал сигнал бедствия и направил воздушное судно в аэропорт Махачкалы. Посадка прошла успешно. Уточняется, что в российскую столицу пассажиров доставит резервный лайнер. Ориентировочное время вылета — 16:00.

Ранее стало известно, что борт, выполняющий рейс из Армении в Россию, начал снижение в небе над Дагестаном.

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