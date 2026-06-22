Мать Собчак ответила на слухи об уходе из Совфеда

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова назвала заказухой слухи о ее уходе из Совфеда

Сенатор от Тувы, мать журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова назвала «заказухой» сообщения об ее уходе из Совета Федерации. Так на появившейся о ней слухи вдова первого губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака ответила в интервью Telegram-каналу Daily Storm.

Ранее стало известно, что глава Тувы Владислав Ховалыг не намерен продлевать полномочия Нарусовой в случае своего переизбрания на новый срок. Сенатор, в свою очередь, заявляла, что ей ничего неизвестно о вероятных действиях Ховалыга.

По словам Нарусовой, она сохраняет рабочие отношения с главой Тувы. Информацию об их якобы конфликте распространяют враги, которых, как отметила сенатор, у нее много.

Никаких конфликтов с главой Тувы нет. Несмотря на [то, что есть] много желающих, которые бы хотели, чтобы мы конфликтовали. Так что не верьте слухам! Это все заказуха Людмила Нарусова сенатор

Впервые в парламент Нарусова попала в 1995 году. Тогда ее избрали в Госдуму по списку движения «Наш дом — Россия» от Санкт-Петербурга — в то время городом руководил ее супруг Анатолий Собчак. Спустя семь лет она получила пост сенатора от парламента Тувы.

За время работы в Совфеде Нарусова снискала славу «возмутителя спокойствия». В частности, она была одним из трех членов Совета Федерации, которые воздержались при голосовании по закону о поправках к Конституции. Помимо этого, сенатор выступала против закона об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации и против закона о создании единого реестра воинского учета и о призыве с помощью электронных повесток.

Осенью 2023 года Нарусовой вынесли предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации на Украине. Тогда ее коллеги по Совфеду сочли возмутительным, что сенатор выезжала в Испанию.

