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14:34, 22 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неочевидная опасность дефицита железа в крови

Front Nutr: Дефицит железа при беременности замедляет развитие слуховой системы ребенка
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alona Siniehina / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Китая обнаружили, что даже скрытый дефицит железа у будущей матери может замедлять развитие слуховой системы ребенка. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали данные 696 пар «мать — ребенок», а также провели эксперименты на мышах и клеточных моделях. Выяснилось, что у женщин с низкими запасами железа во время беременности новорожденные чаще демонстрировали признаки замедленного созревания слуховых путей. При этом речь шла не об анемии, а о дефиците железа, который может долго оставаться незаметным.

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Дополнительные эксперименты показали, что нехватка железа нарушает энергетический обмен в клетках внутреннего уха плода. Из-за этого страдают особые нервные соединения, отвечающие за передачу звуковых сигналов в мозг. У потомства мышей с дефицитом железа ученые обнаружили повреждение митохондрий, снижение числа слуховых синапсов и признаки скрытых нарушений слуха.

Авторы выяснили, что ключевую роль в этом процессе может играть пируват — вещество, участвующее в выработке энергии клетками. Когда его уровень снижался, работа слуховых клеток ухудшалась. Добавление пирувата частично восстанавливало поврежденные связи и улучшало их функцию.

По словам исследователей, результаты подчеркивают важность контроля уровня железа во время беременности даже при отсутствии анемии.

Ранее стало известно, что алкоголь даже на раннем сроке беременности нарушает развитие ребенка.

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