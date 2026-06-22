Раскрыта неочевидная опасность дефицита железа в крови

Front Nutr: Дефицит железа при беременности замедляет развитие слуховой системы ребенка

Ученые из Китая обнаружили, что даже скрытый дефицит железа у будущей матери может замедлять развитие слуховой системы ребенка. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали данные 696 пар «мать — ребенок», а также провели эксперименты на мышах и клеточных моделях. Выяснилось, что у женщин с низкими запасами железа во время беременности новорожденные чаще демонстрировали признаки замедленного созревания слуховых путей. При этом речь шла не об анемии, а о дефиците железа, который может долго оставаться незаметным.

Дополнительные эксперименты показали, что нехватка железа нарушает энергетический обмен в клетках внутреннего уха плода. Из-за этого страдают особые нервные соединения, отвечающие за передачу звуковых сигналов в мозг. У потомства мышей с дефицитом железа ученые обнаружили повреждение митохондрий, снижение числа слуховых синапсов и признаки скрытых нарушений слуха.

Авторы выяснили, что ключевую роль в этом процессе может играть пируват — вещество, участвующее в выработке энергии клетками. Когда его уровень снижался, работа слуховых клеток ухудшалась. Добавление пирувата частично восстанавливало поврежденные связи и улучшало их функцию.

По словам исследователей, результаты подчеркивают важность контроля уровня железа во время беременности даже при отсутствии анемии.

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