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14:38, 4 июня 2025Мир

Захарова рассказала о репетиции НАТО конфликта с Россией

Захарова: НАТО не скрывает, что учения у границ РФ являются репетицией конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

НАТО не скрывает, что учения близ границы с Россией являются репетицией конфликта с равным по силе противником. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат подчеркнула, что ежегодно у границ России проводятся порядка 50 мероприятий с привлечением по совокупности свыше 300 тысяч военнослужащих.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, учения НАТО увеличивают риск военных инцидентов и дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Она отметила, что Москва внимательно отслеживает действия НАТО в контексте стратегического сдерживания.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Балтийское и Черное моря находятся в зоне ответственности Североатлантического альянса. Он отметил, что подводная инфраструктура Балтики и Черного моря находится под постоянной угрозой».

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