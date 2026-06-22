Песков: Стармер не зарекомендовал себя с точки зрения отношений с Россией

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер не зарекомендовал себя с точки зрения отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений, он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В связи с этим Песков отметил, что уходящий британский премьер «не запомнится ничем примечательным» для России.

Ранее Стармер заявил, что принял решение об уходе со своей должности и сообщил об этом королю Карлу III.