Опубликован список погибших бойцов ВСУ после отказа Киева забрать их тела. Почему Украина не стремится соблюдать договоренности?

Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых Киев отказался забирать

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела Киев отказался забирать. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются от людей», — написал он.

Пока выложены данные 97 украинских бойцов. Помимо ФИО, в списке указаны документы, по которым удалось опознать военнослужащего — от военного билета или личного номера до водительских прав или банковской карты, номер мешка с останками, а также место гибели.

Рассматриваются разные версии отказа Киева от получения тел

По мнению Балицкого, Киев отказался забирать тела погибших солдат ВСУ из-за нежелания платить компенсации членам их семей, а также с целью скрыть потери украинской армии. Аналогичную версию высказали замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев и американский журналист Джон Вароли.

Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации. До тех пор, пока украинский солдат числится пропавшим без вести, его семья не увидит и гривны помощи

Евгений Балицкий губернатор Запорожской области

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал отказ Украины манипуляцией гуманитарными договоренностями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Киев совершает геноцид своего народа, не принимая тела бойцов ВСУ, переданные Россией. «Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов», — отметила она.

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал иную причину. По его мнению, версия о том, что Киев не принимает тела, чтобы не выплачивать компенсации их родным, ошибочна. Шарий подчеркнул, что украинские власти и так никому не выплачивают деньги. «Киев не принимает трупы просто потому, что не готов технически. Они даже не планировали принимать эти трупы. У них нет ни базы для того, чтобы принимать трупы, ни специалистов, ни даже продуманного протокола, как их принимать и как их идентифицировать», — считает он.

Грузовики с телами остаются на границе Украины

Днем 7 июня Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева даже не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками солдат ВСУ.

Сейчас первая партия из 1212 останков остается на пункте пропуска. «Призываем, наконец, забрать тела солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле», — сказал помощник российского лидера Владимир Мединский.

Минобороны России рассчитывает, что украинская сторона возобновит обмен военнопленными и телами военнослужащих, заявил замглавы ведомства Александр Фомин. «Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения», — сказал он. При этом чиновник подчеркнул, что Киев так и не объяснил причину затягивания сроков обмена.