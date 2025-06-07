Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных для обмена

Мединский: РФ передала Украине первый список из 640 пленных для обмена

Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных разных категорий с тем, чтобы начать обмен. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, сотни фамилий числятся в категориях «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». 6 июня российская сторона также начала реализацию акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших.

Как утверждается, что «первая партия» тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах на место обмена и готова к выдаче. Тем временем остальные на подходе, рассказал Мединский.