«Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

Mash: Украина отказалась принимать от РФ тела военных ВСУ в ходе обмена

Обмен телами военных в формате «6000 на 6000», о котором Украина и Россия договорились в ходе переговоров в Стамбуле, сорвался. По информации Telegram-канала Mash, Киев отказался их принимать.

«Россия согласна осуществить обмен в любую минуту. Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — пишет канал.

Тела перевезут на границу с Белоруссией с помощью 150 специализированных машин из Ростова, где находятся специальные рефрижераторные ангары.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг начало обмена. Отмечается, что подготовка к нему еще ведется и Киев готов принять тела погибших бойцов.

Подлежащие обмену 6000 тел не учтены в потерях

Подлежащие обмену 6000 тел солдат ВСУ еще не учтены в официальных сведениях о потерях, отметила депутат Верховной Рады Юлия Яцык. «Гибель этих людей еще не установлена, и они будут вноситься [в официальные списки]», — сказала она.

Говоря об обмене, политик заявила о необходимости генетического анализа, опознания и юридического оформления тел военных. По ее словам, передача тел дополнительно повлияет на работу учреждений судебно-медицинской экспертизы.

При этом помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский утверждал, что всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они.

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Захарова заявила, что украинские граждане не нужны Киеву

«О них не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы. (...) Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать шесть тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрекся от них», — высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2 июня в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Они продлились около часа.

В ходе переговоров делегации договорились об обмене телами в формате «6000 на 6000». «Мы договорились об обмене "всех на всех" тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными. Вторая категория — это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет: "всех на всех". Также мы договорились о возвращении тел погибших солдат: 6000 на 6000», — сказал глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров.