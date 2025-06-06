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16:10, 6 июня 2025Бывший СССР

Украина отказалась принимать тела погибших военнослужащих

Mash: Украина отказалась принимать тела погибших военных в рамках обмена
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Украина отказалась принимать 6000 тел погибших военнослужащих в рамках обмена, который был обговорен в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Россия согласна осуществить обмен в любую минуту. Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — пишет канал.

Тела перевезут на границу с Белоруссией с помощью 150 специализированных машин из Ростова, где находятся специальные рефрижераторные ангары.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что граждане Украины не нужны киевскому режиму ни живыми, ни мертвыми, о чем говорит реакция Владимира Зеленского на передачу Россией шести тысяч тел военнослужащих.

Вот это да!
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