Украина отказалась принимать тела погибших военнослужащих

Mash: Украина отказалась принимать тела погибших военных в рамках обмена

Украина отказалась принимать 6000 тел погибших военнослужащих в рамках обмена, который был обговорен в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Россия согласна осуществить обмен в любую минуту. Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — пишет канал.

Тела перевезут на границу с Белоруссией с помощью 150 специализированных машин из Ростова, где находятся специальные рефрижераторные ангары.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что граждане Украины не нужны киевскому режиму ни живыми, ни мертвыми, о чем говорит реакция Владимира Зеленского на передачу Россией шести тысяч тел военнослужащих.