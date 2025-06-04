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15:29, 4 июня 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о ненужности украинских граждан для Киева

Захарова: Украинские граждане не нужны киевскому режиму
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Граждане Украины не нужны киевскому режиму ни живыми, ни мертвыми, о чем говорит реакция Владимира Зеленского на передачу Россией шести тысяч тел военнослужащих. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«О них не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы. (...) Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать шесть тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрекся от них», — рассказала Захарова.

По ее словам, учитывая растущие потери на фронте со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и то, что до миллиона трудоспособного населения покинули страну с 2022 года, можно говорить о явной депопуляции Украины.

Ранее Захарова рассказала, что Зеленский пренебрежительно относится к украинцам. Она вспомнила цитату Зеленского от ноября 2021 года, в которой он, по ее словам, заявил: «Не все представители людей — люди. Есть особи».

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