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14:21, 4 июня 2025Бывший СССР

Захарова уличила Зеленского в пренебрежительном отношении к украинцам

Захарова уличила Зеленского в пренебрежительном отношении к украинцам по цитате
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пренебрежительно относится к украинцам. Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она вспомнила цитату Зеленского от ноября 2021 года, в которой он, по ее словам, заявил: «Не все представители людей — люди. Есть особи». Захарова добавила, что эти слова были сказаны в адрес тогдашних жителей восточной Украины.

Ранее Захарова заявила о досаде Киева из-за переговоров с Россией. Дипломат подчеркнула, что позиция Москвы на переговорах также вывела из равновесия главу офиса президента Украины Андрея Ермака, который обвинил Россию в нежелании прекращать боевые действия и призвал к введению новых санкций против нее.

До этого Захарова сообщила, что Россия предметно изучит украинский проект меморандума по урегулированию конфликта.

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