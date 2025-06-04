Захарова заявила о досаде Киева из-за переговоров с Россией

Захарова: Результаты встречи в Стамбуле раздосадовали некоторых людей в Киеве

Результаты встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня раздосадовали некоторых людей в Киеве. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Достигнутые результаты [переговоров в Стамбуле] на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что позиция Москвы на переговорах также вывела из равновесия главу офиса президента Украины Андрея Ермака, который обвинил Россию в нежелании прекращать боевые действия и призвал к введению новых санкций против нее.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоится после изучения сторонами предоставленных друг другу меморандумов. Он подчеркнул, что этот процесс займет определенное время.