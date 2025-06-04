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13:18, 4 июня 2025Бывший СССР

Песков рассказал о новом раунде переговоров с Украиной

Песков: Новые переговоры России и Украины будут после изучения меморандумов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Новый раунд переговоров Москвы и Киева будут после изучения меморандумов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, необходимо определенное время для рассмотрения проектов меморандумов Москвой и Киевом. «По мере того как стороны будут готовы, они согласуют сроки следующего раунда», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента России также заявил, что сроки раундов переговоров между Россией и Украиной не имеют цикличности. Все зависит от готовности сторон продолжать переговоры, добавил Песков.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал позицию России на переговорах неконструктивной. Он также призвал руководство США ввести санкции против Москвы.

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