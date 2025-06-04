Глава офиса Зеленского назвал позицию России неконструктивной и призвал США ввести санкции

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом назвал позицию России на переговорах неконструктивной и призвал США ввести антироссийские санкции. Об этом политик написал в Telegram-канале.
«Я указал, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции могут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам», — написал чиновник.
Ермак также пригласил Уиткоффа посетить Украину и заявил, что Киев готов к встрече лидеров России и Украины.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня. Встреча продлилась более часа.