Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:18, 3 июня 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского назвал позицию России неконструктивной и призвал США ввести санкции

Глава офиса Зеленского Ермак раскритиковал позицию России на переговорах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом назвал позицию России на переговорах неконструктивной и призвал США ввести антироссийские санкции. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Я указал, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции могут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам», — написал чиновник.

Ермак также пригласил Уиткоффа посетить Украину и заявил, что Киев готов к встрече лидеров России и Украины.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня. Встреча продлилась более часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?

    США поддержали прямые переговоры России и Украины

    Политолог объяснил продвижение Санду европейской политики

    В центре Москвы человека затолкали в багажник Mercedes со спецсигналами

    Глава офиса Зеленского назвал позицию России неконструктивной и призвал США ввести санкции

    Французам закроют доступ на Pornhub

    В Турции назвали встречу лидеров по Украине неизбежной при продолжении переговоров

    США оценили длительность переговоров по урегулированию на Украине

    Дачникам назвали простые средства от опасного вредителя

    Угрожавший властям бунтом военных офицер назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости