Глава офиса Зеленского назвал позицию России неконструктивной и призвал США ввести санкции

Глава офиса Зеленского Ермак раскритиковал позицию России на переговорах

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом назвал позицию России на переговорах неконструктивной и призвал США ввести антироссийские санкции. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Я указал, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции могут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам», — написал чиновник.

Ермак также пригласил Уиткоффа посетить Украину и заявил, что Киев готов к встрече лидеров России и Украины.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня. Встреча продлилась более часа.