В МИД прокомментировали украинский меморандум

Захарова: Россия предметно изучит украинский меморандум по урегулированию

Россия предметно изучит украинский проект меморандума по урегулированию конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киев взял паузу на рассмотрение положений нашего документа. Нами был получен проект (...) украинской позиции, он тоже будет предметно изучен», — прокомментировала она во время брифинга.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров представителей России и Украины. Москва передала Киеву свою версию меморандума по урегулированию конфликта.

Одним из условий, выдвинутых Россией, стал запрет на размещение и прием ядерного оружия на Украине. Отмечается, что текст меморандума содержит запрет и на его транзит.