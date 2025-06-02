Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

Переговоры России и Украины прошли на русском языке, они длились более часа

Во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке. В ходе заседания делегации обсудили обмен пленными. При этом особое внимание будет уделено возвращению молодежи, а также транспортировке тел павших бойцов.

«РФ и Украина подробно обсудили обмены пленными, о результатах будет заявлено официально», — сообщил об итогах встречи представитель делегации из России. Также представители украинской делегации подтвердили, что Киев и Москва пришли к соглашению об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет

Российскую сторону представила делегация во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским. Украинскую сторону представил глава Минобороны Рустем Умеров. Кроме того, в переговорах приняли участие глава МИД Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.

Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская делегация оценила итоги прошедших переговоров

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский вышел к прессе после заседания. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал о темах, которые поднимались в ходе встречи, сообщил корреспондент РИА Новости.

Так, помощник российского президента заявил, что Киеву был передан меморандум по урегулированию конфликта. По его словам, документ состоит из двух частей. Кроме того, Москва согласилась на одностороннюю передачу на следующей неделе 6000 тел украинских солдат Киеву.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским на встрече во дворце Чираган в день второго раунда мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 2 июня 2025 года Фото: Murad Sezer / Reuters

Политик сообщил, что в ходе переговоров удалось договориться о самом масштабном обмене пленными. Больных и тяжелораненых обменяют по принципу «все на всех». Он уточнил, что после встречи Киев и Москва сформируют комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными солдатами. Мединский подчеркнул, что Россия также сделала Украине конкретное предложение о прекращении огня на два-три дня на некоторых участках фронта, чтобы дать командирам возможность забрать тела своих павших товарищей.

Анонсирован третий раунд переговоров Киева и Москвы

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится. Об этом ТАСС заявил источник в российской делегации в Стамбуле.

«Третий раунд будет. В течение какого-то времени», — подчеркнул собеседник агентства.

Глава украинской делегации Рустем Умеров также заявил, что Киев предложил российской стороне провести еще одну встречу до конца июня. Он добавил, что в рамках прошедшего заседания стороны не смогли договориться о безусловном прекращении огня и о встрече глав государств.

Министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи во дворце Чираган в день второго раунда мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 2 июня 2025 года Фото: Murad Sezer / Reuters

В России также оценили возможность проведения нового заседания по урегулированию конфликта. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заметила, что информация о том, что третий раунд уже запланирован, говорит о достижении некоторых договоренностей между делегациями России и Украины.

Тут одним раундом не обойдется, и двумя, и тремя. Поэтому, если они идут, это уже хорошо. Значит, какие-то договоренности достигаются Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Она добавила, что стоит дождаться финальной даты очередной встречи, а также узнать о темах, которые будут обсуждаться на ней.