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16:28, 2 июня 2025Мир

Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины

ТАСС: Третий раунд переговоров РФ и Украины состоится
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Третий раунд переговоров России и Украины состоится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Третий раунд будет. В течение какого-то времени», — сказал собеседник агентства.

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась больше часа.

Российская сторона на переговорах была представлена помощником президента Владимиром Мединским, заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным, заместителем министра обороны Александром Фоминым и начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорем Костюковым. Состав делегации в сравнении с первым раундом переговоров не изменился.

Украинскую делегацию на встрече возглавил министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.

Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.

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