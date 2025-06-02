Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров России и Украины состоится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Третий раунд будет. В течение какого-то времени», — сказал собеседник агентства.
Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась больше часа.
Российская сторона на переговорах была представлена помощником президента Владимиром Мединским, заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным, заместителем министра обороны Александром Фоминым и начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорем Костюковым. Состав делегации в сравнении с первым раундом переговоров не изменился.
Украинскую делегацию на встрече возглавил министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.
Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.