Захарова раскрыла состав российской делегации на следующих переговорах с Украиной

Состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня останется тем же. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Та же российская делегация, исходим из этого», — сказала она в ответ на вопрос о том, кто будет представлять Москву на переговорах.
Дипломат подчеркнула, что российская сторона уже подготовила наработки условий мирного соглашения.
Ранее Захарова заявила, что в позиции Украины относительно продолжения переговоров с Россией нет четкости. По ее словам, российская сторона предоставила Киеву все необходимые данные о будущей встрече, включая время, состав делегации и формат.