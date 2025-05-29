Захарова раскрыла состав российской делегации на следующих переговорах с Украиной

Захарова: Состав делегации России на переговорах 2 июня останется тем же

Состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня останется тем же. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Та же российская делегация, исходим из этого», — сказала она в ответ на вопрос о том, кто будет представлять Москву на переговорах.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона уже подготовила наработки условий мирного соглашения.

Ранее Захарова заявила, что в позиции Украины относительно продолжения переговоров с Россией нет четкости. По ее словам, российская сторона предоставила Киеву все необходимые данные о будущей встрече, включая время, состав делегации и формат.