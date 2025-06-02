В России указали на признаки достижения договоренностей на переговорах с Украиной

Журова: Переговоры с Украиной означают, что какие-то договоренности достигаются

Информация о том, что третий раунд переговорного процесса между делегациями России и Украины состоится, означает, что какие-то договоренности достигаются, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Тут одним раундом не обойдется, и двумя, и тремя. Поэтому, если они идут, это уже хорошо. Значит, какие-то договоренности достигаются. Посмотрим итоги, и что следующее будет ставиться на повестку», — заявила Журова.

Ранее в Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины. Он продлился больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

Представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что переговоры завершились «не негативно». Он также добавил, что после встречи делегации ушли на обед.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что третий раунд переговоров России и Украины состоится в течение какого-то времени.

