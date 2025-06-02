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16:19, 2 июня 2025Мир

В МИД Турции итоги переговоров России и Украины оценили фразой «не негативно»

РИА Новости: Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились не негативно
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились «не негативно», делегации ушли на обед после встречи. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели.

«Переговоры завершились не негативно, делегации обедают», — отметил он.

Ранее завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, стороны планировали обсудить возможность прекращения огня, а также потенциальную встречу лидеров двух стран.

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