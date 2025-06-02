В МИД Турции итоги переговоров России и Украины оценили фразой «не негативно»

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились «не негативно», делегации ушли на обед после встречи. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели.
«Переговоры завершились не негативно, делегации обедают», — отметил он.
Ранее завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.
По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, стороны планировали обсудить возможность прекращения огня, а также потенциальную встречу лидеров двух стран.