Раскрыты темы второго раунда переговоров России и Украины

Фидан: РФ и Украина планируют обсудить прекращение огня и встречу лидеров

В ходе второго раунда переговоров делегации России и Украины планируют обсудить возможность прекращения огня, а также потенциальную встречу лидеров двух стран. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительной речи, передает ТАСС.

«На сегодняшней встрече мы намерены продолжить оценку условий и перспектив в отношении прекращения огня», — сказал дипломат.

Также Фидан выразил надежду, что в ходе переговоров представители Москвы и Киева достигнут новых договоренностей по обмену пленными.

Ранее появилась информация, что в дворце Чираган в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украину на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров.