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14:58, 2 июня 2025Мир

Раскрыты темы второго раунда переговоров России и Украины

Фидан: РФ и Украина планируют обсудить прекращение огня и встречу лидеров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В ходе второго раунда переговоров делегации России и Украины планируют обсудить возможность прекращения огня, а также потенциальную встречу лидеров двух стран. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительной речи, передает ТАСС.

«На сегодняшней встрече мы намерены продолжить оценку условий и перспектив в отношении прекращения огня», — сказал дипломат.

Также Фидан выразил надежду, что в ходе переговоров представители Москвы и Киева достигнут новых договоренностей по обмену пленными.

Ранее появилась информация, что в дворце Чираган в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украину на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров.

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