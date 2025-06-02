Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 2 июня 2025Мир

Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Второй раунд переговоров России и Украины начался в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Начался второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию украинского конфликта во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле», — передает агентство слова источника.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украину на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также принимают участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.

Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. В документе, который Киев также представил Вашингтону, Украина потребовал безусловного прекращения огня в качестве условия для переговоров, а также возвращения всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Киев также рассчитывает получить от Москвы надежные гарантии безопасности, при этом отказывается брать на себя обязательство о нейтралитете и настаивает, что территориальные приобретения России после 2014 года не должны будут признаваться международным сообществом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация приедет на переговоры с проектом своего меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.

Ранее стало известно, что США не планируют направлять свою делегацию на переговоры России и Украины в Стамбуле. При этом отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп желает увидеть подвижки в процессе урегулирования украинского кризиса.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

    Врач дал совет любителям окрошки

    На владельца «Википедии» составили протокол о пропаганде педофилии

    Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

    Назван срок появления интернета в российских самолетах

    Московский монорельс собрались превратить в уникальный парк

    Продажи Tesla в европейской стране упали почти на 70 процентов

    Глава МИД Турции дал напутствие делегациям России и Украины

    В российском регионе введут выплату для демобилизованных участников СВО

    Вдова Джобса одобрила выпуск ИИ-замены смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости