Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Второй раунд переговоров России и Украины начался в Стамбуле

Начался второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию украинского конфликта во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле», — передает агентство слова источника.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украину на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также принимают участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.

Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. В документе, который Киев также представил Вашингтону, Украина потребовал безусловного прекращения огня в качестве условия для переговоров, а также возвращения всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Киев также рассчитывает получить от Москвы надежные гарантии безопасности, при этом отказывается брать на себя обязательство о нейтралитете и настаивает, что территориальные приобретения России после 2014 года не должны будут признаваться международным сообществом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация приедет на переговоры с проектом своего меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.

Ранее стало известно, что США не планируют направлять свою делегацию на переговоры России и Украины в Стамбуле. При этом отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп желает увидеть подвижки в процессе урегулирования украинского кризиса.