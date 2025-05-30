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15:51, 30 мая 2025Мир

Назван глава делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле

МИД: Мединский возглавит делегацию России на переговорах с Украиной в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Помощник президента России Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на втором раунде переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«МИД подтверждает, что делегация России будет присутствовать в Стамбуле 2 июня во главе с Владимиром Мединским (...). Она приедет с проектом меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине», — отметила дипломат.

Кроме того, Захарова указала на то, что речь о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в предстоящих переговорах Москвы и Киева не идет.

Ранее стало известно, что США не планируют направлять свою делегацию на переговоры России и Украины в Стамбуле. При этом отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования украинского кризиса.

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