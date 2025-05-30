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15:51, 30 мая 2025Мир

Захарова высказалась о посредничестве других стран в переговорах с Украиной

Захарова: Речи о посредничестве другой страны в переговорах с Украиной не идет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала».

Так дипломат прокомментировала информацию о планах представителей США, Великобритании, Германии и Франции посетить Стамбул в даты переговоров России и Украины.

«Россия как демократическое правовое государство уважает универсальный правочеловеческий принцип свободы передвижения. Каждый может путешествовать туда, куда пожелает», — отметила она.

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