Захарова высказалась о посредничестве других стран в переговорах с Украиной

Захарова: Речи о посредничестве другой страны в переговорах с Украиной не идет

Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала».

Так дипломат прокомментировала информацию о планах представителей США, Великобритании, Германии и Франции посетить Стамбул в даты переговоров России и Украины.

«Россия как демократическое правовое государство уважает универсальный правочеловеческий принцип свободы передвижения. Каждый может путешествовать туда, куда пожелает», — отметила она.