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12:31, 30 мая 2025Мир

Глава МИД Турции рассказал о подготовке к переговорам России и Украины 2 июня

Фидан: Турция ведет консультации с Украиной по переговорам 2 июня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Турция проводит консультации с Украиной по поводу переговоров, которые могут состояться 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Мы хотим сохранить тот импульс, ту динамику, достигнутую в Стамбуле, и готовы принять новый раунд переговоров. Россия сообщила нам о своей готовности возобновить переговоры 2 июня, и мы ведем консультации с Украиной», — рассказал дипломат.

По словам руководителя турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара рассчитывает, что в ходе стамбульской встречи удастся согласовать технические детали возможного урегулирования, после чего можно будет говорить о подготовке саммита на уровне лидеров двух стран.

Ранее Фидан заявлял, что переговоры в Cтамбуле по урегулированию конфликта на Украине 2 июня — важная инициатива. «Как вы знаете, российская сторона заявила об этом [об инициативе провести переговоры в Стамбуле 2 июня] сразу после моего визита в Москву. Это важное событие на данный момент», — сказал он.

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