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12:12, 30 мая 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского высказался о возможности встречи с Россией в Стамбуле

Ермак заявил о готовности к переговорам с Россией в Стамбуле на следующей неделе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo /

Украина готова ко второму раунду переговоров с Россией в Стамбуле на следующей неделе с условием предварительной передачи Москвой проекта меморандума. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает France24 со ссылкой на AFP.

«Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию», — высказался руководитель ОП.

Ермак прокомментировал предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о проведении второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Как подчеркивает France24, на данный момент непонятно, является ли заявление официальным условием участия Киева в переговорах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила поведение властей Украины перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Она также подчеркнула, что результатом встречи 16 мая стал крупнейший обмен пленными между Москвой и Киевом.

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