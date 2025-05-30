Глава офиса Зеленского высказался о возможности встречи с Россией в Стамбуле

Ермак заявил о готовности к переговорам с Россией в Стамбуле на следующей неделе

Украина готова ко второму раунду переговоров с Россией в Стамбуле на следующей неделе с условием предварительной передачи Москвой проекта меморандума. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает France24 со ссылкой на AFP.

«Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию», — высказался руководитель ОП.

Ермак прокомментировал предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о проведении второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Как подчеркивает France24, на данный момент непонятно, является ли заявление официальным условием участия Киева в переговорах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила поведение властей Украины перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Она также подчеркнула, что результатом встречи 16 мая стал крупнейший обмен пленными между Москвой и Киевом.