Захарова оценила поведение Киева перед вторым раундом переговоров в Стамбуле

Захарова: Киев пытается набить цену истерикой перед вторым раундом переговоров

Власти Украины пытаются набить цену истерикой перед вторым раундом переговоров с Россией в Стамбуле по урегулированию конфликта. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Они под этот шум хотят себе опять что-нибудь выторговать, опять привлечь к себе внимание, опять набить себе цену, хотя каждый раз набивают шишки, но, видимо, им так нравится», — подчеркнула дипломат.

Захарова оценила высказывания представителей Киева и отметила аналогичное поведение перед предыдущим раундом переговоров. Пресс-секретарь МИД напомнила, что в конечном итоге Украина села за стол переговоров, несмотря на первоначальное недовольство уровнем делегации России. Она также подчеркнула, что результатом встречи в Стамбуле стал крупнейший обмен пленными между Москвой и Киевом.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко озвучил надежды Москвы на подход Киева к переговорам. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.